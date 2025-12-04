Путин призвал не отмахиваться от молодежи, а разговаривать и быть в контакте с ней. Об этом он заявил в интервью телеканалу India Today.

С молодежью необходимо разговаривать с ними и активно работать, используя их инструментарий, отметил он.

«Молодежь всегда более мобильна, более радикальна, молодым людям всегда кажется, что они сталкиваются с несправедливостью, с которой никто до них еще не сталкивался», — добавил он.

Владимир Путин прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом, в ходе которого он должен встретиться с премьер-министром Нарендрой Моди и поучаствовать в российско-индийском бизнес-форуме. Путин уже успел дать интервью телеканалу India Today, в котором рассказал о встрече со спецпредставителем Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, вновь прокомментировал мирный план Вашингтона, а также обвинил Киев в отказе вывести войска из Донбасса и завершить конфликт. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил, что Зеленский ставит украинских националистов выше остального народа.