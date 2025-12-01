В Кремле назвали «вопиющим случаем» атаки ВСУ на турецкие танкеры

Нападение Украины на турецкие танкеры в территориальных водах Турции является посягательством на суверенитет страны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нападение, тем более в территориальных водах Турции, на коммерческие суда, на танкеры — это случай вопиющий. Тем более, это — посягательство на суверенитет Турецкой республики, это посягательство на безопасность и собственность владельцев этих судов», — сказал он на брифинге, отвечая на вопрос, повлияет ли это на процесс мирного урегулирования российско-украинского конфликта.

28 ноября у турецкого побережья в Черном море были атакованы направлявшиеся в Россию под флагом Гамбиитанкеры Kairos и Virat. В результате атаки на Kairos произошло возгорание в районе машинного отделения, экипаж Virat сообщил о повреждениях корпуса. На следующий день Virat вновь атаковали беспилотники.

Кроме того, у берегов Сенегала начал тонуть танкер M/T Mersin, принадлежащий турецкой компании Beşiktaş Denizcilik. По предварительным данным, судно перевозило нефть и было подбито дроном.

Ранее атаке ВСУ в Новороссийске был поврежден причал Каспийского трубопроводного консорциума.