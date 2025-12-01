На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле назвали «вопиющим случаем» атаки ВСУ на турецкие танкеры

Песков назвал посягательством на суверенитет Турции нападение на танкеры
true
true
true
close
Telegram-канал «SHOT»

Нападение Украины на турецкие танкеры в территориальных водах Турции является посягательством на суверенитет страны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нападение, тем более в территориальных водах Турции, на коммерческие суда, на танкеры — это случай вопиющий. Тем более, это — посягательство на суверенитет Турецкой республики, это посягательство на безопасность и собственность владельцев этих судов», — сказал он на брифинге, отвечая на вопрос, повлияет ли это на процесс мирного урегулирования российско-украинского конфликта.

28 ноября у турецкого побережья в Черном море были атакованы направлявшиеся в Россию под флагом Гамбиитанкеры Kairos и Virat. В результате атаки на Kairos произошло возгорание в районе машинного отделения, экипаж Virat сообщил о повреждениях корпуса. На следующий день Virat вновь атаковали беспилотники.

Кроме того, у берегов Сенегала начал тонуть танкер M/T Mersin, принадлежащий турецкой компании Beşiktaş Denizcilik. По предварительным данным, судно перевозило нефть и было подбито дроном.

Ранее атаке ВСУ в Новороссийске был поврежден причал Каспийского трубопроводного консорциума.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами