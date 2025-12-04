Украина заявила НАТО, что не примет «двусмысленные» гарантии безопасности

Глава украинского МИД Андрей Сибига на заседании совета НАТО-Украина заявил, что его страна не примет «двусмысленные» гарантии безопасности. Об этом сообщило издание Kyiv Post со ссылкой на источники.

«В ходе... заседания совета НАТО-Украина украинский министр иностранных дел Андрей Сибига настаивал на том, что Киев не примет требование вывести войска в одностороннем порядке или двусмысленных гарантий безопасности», — говорится в материале.

Накануне вечером сообщалось, что глава Совета нацбезопасности Украины (СНБО) Рустем Умеров провел в Брюсселе «продуктивную многочасовую встречу» с советниками по вопросам нацбезопасности стран НАТО и Евросоюза. Умеров рассказал, что на встрече обсуждался вопрос о гарантиях безопасности Украине.

До этого финский премьер-министр Петтери Орпо заявил, что страна не готова предоставить Украине гарантии безопасности, так как это «довольно серьезная вещь».

