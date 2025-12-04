На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Украина заявила НАТО, что не примет «двусмысленные» гарантии безопасности

Kyiv Post: Киев заявил НАТО, что не примет двусмысленные гарантии безопасности
true
true
true
close
Yves Herman/Reuters

Глава украинского МИД Андрей Сибига на заседании совета НАТО-Украина заявил, что его страна не примет «двусмысленные» гарантии безопасности. Об этом сообщило издание Kyiv Post со ссылкой на источники.

«В ходе... заседания совета НАТО-Украина украинский министр иностранных дел Андрей Сибига настаивал на том, что Киев не примет требование вывести войска в одностороннем порядке или двусмысленных гарантий безопасности», — говорится в материале.

Накануне вечером сообщалось, что глава Совета нацбезопасности Украины (СНБО) Рустем Умеров провел в Брюсселе «продуктивную многочасовую встречу» с советниками по вопросам нацбезопасности стран НАТО и Евросоюза. Умеров рассказал, что на встрече обсуждался вопрос о гарантиях безопасности Украине.

До этого финский премьер-министр Петтери Орпо заявил, что страна не готова предоставить Украине гарантии безопасности, так как это «довольно серьезная вещь».

Ранее Макрон и Мерц предупредили Зеленского об угрозе.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами