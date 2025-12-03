На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Умеров провел «многочасовую встречу» с советниками по нацбезопасности стран НАТО

Умеров заявил о продуктивной встрече с советниками по нацбезопасности стран НАТО
Leonhard Foeger/Reuters

Глава Совета нацбезопасности Украины (СНБО) Рустем Умеров провел в Брюсселе «продуктивную многочасовую встречу» с советниками по вопросам нацбезопасности стран НАТО. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Сегодня в Брюсселе имел продуктивную многочасовую встречу с советниками по национальной безопасности Германии, Франции, Италии, Польши, Финляндии, Великобритании. Были также представители Евросоюза и НАТО», — сообщил он.

Умеров проинформировал представителей альянса о ходе переговоров в Женеве и Флориде и дальнейшей дипломатической динамике.

Стороны обсудили вопрос о гарантиях безопасности Украине, добавил он.

2 декабря в Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером. Стороны не смогли найти компромисс по американскому мирному плану. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что главным камнем преткновения остается территориальный вопрос. Во встрече также участвовал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, он назвал переговоры продуктивными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

За несколько дней до встречи с российским лидером американская делегация провела переговоры с украинскими чиновниками во Флориде, где обсуждались детали нового мирного плана. О чем будут говорить американцы с российским лидером и чего ожидают от встречи в Москве — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ сообщили, что Путин послал Западу сигнал перед переговорами с Уиткоффом по Украине.

