Путин подчеркнул важность стабильности между крупнейшими странами

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу India Today заявил о важности налаживания стабильных отношений между крупнейшими странами мира.

«Крайне важно обеспечить стабильность между крупнейшими странами», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что стабильность создает определенную основу для постепенного прогресса как в двусторонних, так и в международных отношениях.

4 декабря Владимир Путин прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом, в ходе которого он уже встретился с премьер-министром Нарендрой Моди. Также президент должен поучаствовать в российско-индийском бизнес-форуме.

Путин успел дать интервью телеканалу India Today, в котором рассказал о встрече со спецпредставителем Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, вновь прокомментировал мирный план Вашингтона по Украине, а также обвинил Киев в отказе вывести войска из Донбасса и завершить конфликт. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Моди опубликовал пост на русском языке.