РИА: Турция выразила Украине озабоченность в связи с атаками на танкеры в Черном море

Турция выразила послу Украине Нариману Джелялу озабоченность в связи с украинскими атаками на танкеры в Черном море. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на турецкий диписточник.

«Встреча с украинским послом в Анкаре состоялась в начале недели, была доведена озабоченность Турции последними инцидентами на Черном море», — сказал источник агентства.

По данным ТАСС, 4 декабря в турецкий МИД в связи с ситуацией в Черном море был приглашен временный поверенный в делах России в Турции Алексей Иванов.

За последнее время несколько танкеров были атакованы в Черном море украинскими дронами. 2 декабря в 148 км от берегов Турции в Черном море атаковали танкер Midvolga 2 под российским флагом. В результате атаки БПЛА повреждения получила надстройка и другие части танкера. Обломки дрона упали на палубу судна. Два моряка — капитан судна и второй механик — получили осколочные ранения.

Ранее были атакованы танкеры Virat и Kairos, а также судно MERSIN у берегов Африки. В Кремле атаки назвали «вопиющими».

Ранее Венгрия потребовала от Украины прекратить удары по энергообъектам РФ и танкерам.