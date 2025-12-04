МИД: Словакия хочет использовать все для оспаривания запрета на газ из РФ

Словакия хочет использовать все возможности для оспаривания запрета на газ из РФ. Об этом сообщил глава МИД республики Юрай Бланар в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Он заявил о готовности правительства обратиться в суд Европейского союза.

«Финансово доступный газ в достаточном объеме относится к основным опорам нашей национальной экономики, этим мы также защищаем семейные бюджеты наших граждан», — написал Бланар.

До этого министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна начнет судебное разбирательство против решения о постепенном прекращении импорта российских энергоносителей. Он также заявил о готовности обратиться в суд по данному вопросу.

1 декабря Сийярто заявлял, что Венгрия не может отказаться от контактов с Россией из-за поставок энергоносителей и будущей роли страны в глобальной системе безопасности.

До этого политолог Дмитрий Солонников высказал мнение, что отказ Венгрии от российских энергоресурсов вполне возможен, особенно, если президент США Дональд Трамп предложит премьер-министру страны новую выгодную схему импорта нефти.

