Словакия оспорит запрет на российский газ

МИД: Словакия хочет использовать все для оспаривания запрета на газ из РФ
Kira Hofmann/Global Look Press

Словакия хочет использовать все возможности для оспаривания запрета на газ из РФ. Об этом сообщил глава МИД республики Юрай Бланар в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Он заявил о готовности правительства обратиться в суд Европейского союза.

«Финансово доступный газ в достаточном объеме относится к основным опорам нашей национальной экономики, этим мы также защищаем семейные бюджеты наших граждан», — написал Бланар.

До этого министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна начнет судебное разбирательство против решения о постепенном прекращении импорта российских энергоносителей. Он также заявил о готовности обратиться в суд по данному вопросу.

1 декабря Сийярто заявлял, что Венгрия не может отказаться от контактов с Россией из-за поставок энергоносителей и будущей роли страны в глобальной системе безопасности.

До этого политолог Дмитрий Солонников высказал мнение, что отказ Венгрии от российских энергоресурсов вполне возможен, особенно, если президент США Дональд Трамп предложит премьер-министру страны новую выгодную схему импорта нефти.

Ранее главный покупатель российского газа в ЕС нашел нового поставщика.

