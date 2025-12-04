Политолог Лизан: Москва не будет вводить мораторий на удары по энергетике

Экономист и политолог Иван Лизан в интервью газете «Взгляд» прокомментировал призыв президента Франции Эммануэля Макрона ввести зимний мораторий на удары по энергетике Украины. Эксперт отметил, что у Москвы уже есть негативный опыт взаимодействия с Киевом по вопросам перемирий.

«Европу в ходе идущих переговоров по урегулированию конфликта ни о чем не спрашивают, ее мнение никого не интересует, так что европейские политики стремятся хоть как-то компенсировать свою дипломатическую девальвацию», — сказал Лизан.

Кроме того, по его словам, Макрон пытается облегчить участь киевских властей. Политолог напомнил, что стороны подписали документ о намерениях Украины приобрести у Франции до 100 истребителей Rafale.

Собеседник издания уверен, что Вооруженные силы России не должны прекращать нанесение ударов по объектам на территории Украины в условиях, когда они владеют стратегической инициативой.

С соответствующей инициативой Макрон выступил 4 декабря в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

Комментируя слова французского лидера, член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник заявил, что введение моратория на удары по украинской энергетике бессмысленно для России.

Парламентарий также посчитал «трусостью и малодушием», что Макрон решил не напрямую сделать подобное предложение, а через китайского лидера.

Ранее Макрон и Мерц предупредили Зеленского о «большой угрозе».