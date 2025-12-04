На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Макрон предложил ввести временный мораторий на удары по энергосистеме Украины

Макрон: необходимо ввести мораторий на удары по энергообъектам Украины на зиму
Annegret Hilse/Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с инициативой установления моратория на удары по энергетической инфраструктуре Украины предстоящей зимой. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы должны объединить усилия, чтобы в кратчайшие сроки добиться как минимум прекращения огня в форме моратория на удары, нацеленные на инфраструктуру, на грядущую зиму», — сказал он в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.

До этого президент Финляндии Александр Стубб рассказал о разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским, который признал, что предстоящая зима будет «очень тяжелой» для Украины из-за ударов российских военных по критически важной энергетической инфраструктуре.

Украинские власти ожидают, что эта зима будет самой суровой с начала конфликта: газовая инфраструктура страны серьезно повреждена, а именно она помогала отапливать большую часть зданий. «Нафтогаз» уже потерял 60% мощностей в результате ударов. Власти намерены закупать газ у союзников, а украинцы готовятся отапливать дома газовыми баллонами и углем, пишет The New York Times. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Медведчук рассказал, что на Украине обсуждают эвакуацию больших городов из-за риска отсутствия отопления.

