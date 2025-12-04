На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме ответили Макрону на предложение о введении моратория на удары

Депутат Колесник назвал Макрона трусом из-за моратория на удары
true
true
true
close
Christophe Ena/Reuters

Предложение президента Франции Эммануэля Макрона о моратории на удары по энергетической инфраструктуре Украины предстоящей зимой совершенно бессмысленно для России и приведет только к затягиванию военных действий. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.

«Если энергетическая инфраструктура Украины вновь заработает на полную мощность, то возобновится и работа украинского военно-промышленного комплекса. Это улучшит обороноспособность Украины, а российским военным это совершенно ни к чему», — пояснил депутат.

Он также посчитал «трусостью и малодушием», что французский президент решил не напрямую сделать подобное предложение, а через китайского лидера Си Цзиньпина.

«Макрон заговорил о моратории на удары во время своего визита в Китай. Попросив Си Цзиньпина посодействовать в этом вопросе, он поставил наших китайских партнеров в неудобное положение. Макрон мог бы спокойно обратиться с таким предложением напрямую к Москве, но не сделал этого, что говорит о его трусости и малодушии», — заключил Колесник.

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с инициативой установления моратория на удары по энергетической инфраструктуре Украины предстоящей зимой.

«Мы должны объединить усилия, чтобы в кратчайшие сроки добиться как минимум прекращения огня в форме моратория на удары, нацеленные на инфраструктуру, на грядущую зиму», — сказал он в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.

Ранее в России объяснили, почему Уиткофф выбрал встречу с Умеровым, а не с Зеленским.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами