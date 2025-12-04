В Госдуме ответили Макрону на предложение о введении моратория на удары

Предложение президента Франции Эммануэля Макрона о моратории на удары по энергетической инфраструктуре Украины предстоящей зимой совершенно бессмысленно для России и приведет только к затягиванию военных действий. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.

«Если энергетическая инфраструктура Украины вновь заработает на полную мощность, то возобновится и работа украинского военно-промышленного комплекса. Это улучшит обороноспособность Украины, а российским военным это совершенно ни к чему», — пояснил депутат.

Он также посчитал «трусостью и малодушием», что французский президент решил не напрямую сделать подобное предложение, а через китайского лидера Си Цзиньпина.

«Макрон заговорил о моратории на удары во время своего визита в Китай. Попросив Си Цзиньпина посодействовать в этом вопросе, он поставил наших китайских партнеров в неудобное положение. Макрон мог бы спокойно обратиться с таким предложением напрямую к Москве, но не сделал этого, что говорит о его трусости и малодушии», — заключил Колесник.



Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с инициативой установления моратория на удары по энергетической инфраструктуре Украины предстоящей зимой.

«Мы должны объединить усилия, чтобы в кратчайшие сроки добиться как минимум прекращения огня в форме моратория на удары, нацеленные на инфраструктуру, на грядущую зиму», — сказал он в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.

