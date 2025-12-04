На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт заявил, что Украина создает большие проблемы для европейского газового рынка

Украина своими потребностями в газе создает серьезные проблемы для всего европейского газового рынка, поддерживая дефицит и высокие цены. Об этом заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT.

Он отметил, что после прекращения транзита российского газа Украина вынуждена физически закачивать его из Европы. При этом внутренняя добыча сократилась из-за ударов по инфраструктуре, а потребление, хоть и снизилось, остается значительным. Даже при средней зимней температуре к концу сезона газа может не хватить.

«Украина в нынешнем своем состоянии создает очень большие проблемы для всего европейского газового рынка и держит там цены высокие, потому что она оттягивает на себя газ из Европы», — заключил Юшков.

До конфликта Украина производила около 20 млрд кубометров газа в год, потребляя около 30 млрд и импортируя разницу. Сейчас импорт идет из Европы, а возможности хранения и добычи сократились.

4 декабря президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с инициативой установления моратория на удары по энергетической инфраструктуре Украины предстоящей зимой.

Украинские власти ожидают, что эта зима будет самой суровой с начала конфликта: газовая инфраструктура страны серьезно повреждена, а именно она помогала отапливать большую часть зданий. «Нафтогаз» уже потерял 60% мощностей в результате ударов. Власти намерены закупать газ у союзников, а украинцы готовятся отапливать дома газовыми баллонами и углем, пишет The New York Times. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Венгрии оценили ущерб, нанесенный ВСУ нефтепроводу «Дружба».

