На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Финский президент заявил, что условия мира на Украине многим будет трудно пережить

Стубб: многим будет трудно пережить условия мира на Украине
true
true
true
close
Alina Smutko/Reuters

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что необходимо отказаться от идеи, что мир на Украине «будет полным и что это будет окончательная победа». Его слова передает финское издание Ilta-Sanomat.

По словам Стубба, у финнов теперь есть основания изменить свое мнение об исходе российско-украинского конфликта, несмотря на то, что в Финляндии этот вопрос вызывает серьезные переживания.

«Многим из нас будет трудно это пережить, но помните, что украинцам будет еще труднее. Поэтому наша задача – поддержать украинцев в любом решении, которое они примут», — сказал он на праздновании 25-летия независимой финской организации CMI, которая занимается предотвращением и урегулированием конфликтов.

До этого президент Финляндии заявил, что финнам нужно быть готовыми к тому, что условия справедливого мира, вероятно, не будут выполнены.

Ранее Стубб заявил, что ближайшие дни станут решающими в вопросе мира на Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами