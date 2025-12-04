Финский президент заявил, что условия мира на Украине многим будет трудно пережить

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что необходимо отказаться от идеи, что мир на Украине «будет полным и что это будет окончательная победа». Его слова передает финское издание Ilta-Sanomat.

По словам Стубба, у финнов теперь есть основания изменить свое мнение об исходе российско-украинского конфликта, несмотря на то, что в Финляндии этот вопрос вызывает серьезные переживания.

«Многим из нас будет трудно это пережить, но помните, что украинцам будет еще труднее. Поэтому наша задача – поддержать украинцев в любом решении, которое они примут», — сказал он на праздновании 25-летия независимой финской организации CMI, которая занимается предотвращением и урегулированием конфликтов.

До этого президент Финляндии заявил, что финнам нужно быть готовыми к тому, что условия справедливого мира, вероятно, не будут выполнены.

Ранее Стубб заявил, что ближайшие дни станут решающими в вопросе мира на Украине.