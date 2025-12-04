На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Подозреваемая в коррупции экс-глава дипломатии ЕС покинула пост ректора Колледжа Европы

Luis Cortes/Reuters

Экс-глава дипслужбы ЕС Федерика Могерини ушла в отставку с поста ректора Колледжа Европы в свете выдвинутых против нее обвинений в мошенничестве и коррупции. Об этом сообщает агентство Reuters.

О своем уходе политик заявила в электронном письме сотрудникам, студентам и выпускникам.

3 декабря зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил мнение, что экс-глава евродипломатии, видимо, получала мало денег на своем посту, раз решила «на пенсии пойти вразнос».

Могерини задержали в Бельгии 2 декабря по делу о мошенничестве, связанном с программой обучения дипломатов в Колледже Европы. Кроме нее, были задержаны еще двое, в том числе экс-генсек евродипслужбы Стефано Саннино. Следствие подозревает Могерини в коррупции, конфликте интересов и нарушении профессиональной тайны. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стала известна реакция дипломатов ЕС на арест Могерини.

