На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стала известна реакция дипломатов ЕС на арест Могерини

Le Monde: дипломаты Евросоюза шокированы задержанием Могерини
true
true
true
close
Luis Cortes/Reuters

Дипломаты Евросоюза шокированы задержанием бывшего верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини. Об этом сообщает Le Monde.

Еврокомиссия и экс-глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (2019–2024 годы) отказались комментировать ситуацию.

Бывший председатель Европейского совета Херман ван Ромпей заявил, что ему ничего не известно о деле.

Газета напомнила, что в 2020 году ван Ромпей подвергся критике за поддержку кандидатуры Могерини. Ее назначение, при нехватке управленческого и академического опыта, многие тогда назвали примером «кумовства», а сами выборы кандидата — непрозрачными.

Экс-глава Евродипломатии Федерика Могерини задержана в Бельгии по делу о мошенничестве, связанном с программой обучения дипломатов в Колледже Европы, который она ныне возглавляет. Кроме нее задержаны еще двое, в том числе экс-генсек Европейской службы внешних связей Стефано Саннино. Сейчас Могерини находится под стражей. Следствие подозревает ее в коррупции, конфликте интересов и нарушении профессиональной тайны. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России назвали задержание Могерини «предупредительным выстрелом» для Каи Каллас.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами