Мошенничество в Брюгге: экс-глава дипломатии ЕС Могерини задержана в Бельгии

В Бельгии по делу о мошенничестве задержана экс-глава дипломатии ЕС Могерини

Экс-глава Евродипломатии Федерика Могерини задержана в Бельгии по делу о мошенничестве, связанном с программой обучения дипломатов в Колледже Европы, который она ныне возглавляет. Кроме нее задержаны еще двое, в том числе экс-генсек Европейской службы внешних связей Стефано Саннино. Сейчас Могерини находится под стражей. Следствие подозревает ее в коррупции, конфликте интересов и нарушении профессиональной тайны.

Бывшая глава Евродипломатии, а ныне ректор Колледжа Европы Фредерика Могерини задержана в Брюгге по подозрению в мошенничестве и недобросовестной конкуренции, сообщает бельгийская газета Le Soir со ссылкой на источники.

«Во вторник в дипломатической службе Европейского союза в Брюсселе и нескольких зданиях Колледжа Европы в Брюгге прошли обыски в рамках расследования возможного мошенничества при использовании средств ЕС», — говорится в публикации.

Помимо Могерини, задержаны еще два человека, один из них — бывший генеральный секретарь Европейской службы внешних связей итальянский дипломат Стефано Саннино. Имя третьего подозреваемого не называется, сообщается лишь, что это менеджер Колледжа Европы, то есть подчиненный Могерини.

Факт проведения следственных действий подтвердили в Европейской прокуратуре , где уточнили, что обыски проводились в нескольких зданиях Колледжа Европы в Брюгге, в Европейской службе внешних связей в Брюсселе и в домах подозреваемых. Расследование посвящено девятимесячной программе обучения для молодых дипломатов из стран — участниц ЕС, которую Европейская служба внешнеполитической деятельности поручила Колледжу Европы в Бельгии в 2021–2022 годах.

«Есть серьезные подозрения, что в ходе тендера на реализацию программы была нарушена статья 169 Финансового регламента, касающаяся честной конкуренции, и что конфиденциальная информация о текущих закупках была передана одному из кандидатов, участвовавших в тендере», — сообщили в Европейской прокуратуре.

Перед обысками правоохранительные органы потребовали лишить неприкосновенности нескольких подозреваемых, и эта просьба была удовлетворена. Вменяемые в вину правонарушения потенциально могут включать «мошенничество при заключении государственных контрактов, коррупцию, конфликт интересов и нарушение профессиональной тайны» .

О каких организациях идет речь Колледж Европы — престижный институт постдипломного образования и подготовки европейских дипломатов и чиновников. Обучение обычно длится один-два года, среди выпускников колледжа есть ведущие политики и должностные лица ЕС.



Европейская служба внешних связей — дипломатическая служба Европейского союза, аналог Министерства иностранных дел. Реализует общую внешнюю политику и политику безопасности Евросоюза.



Европейская прокуратура наделена полномочиями расследовать преступления против бюджета ЕС, включая мошенничество, коррупцию и уклонение от уплаты налогов.

Газета Le Soir уточняет, что расследование возглавляет следственный судья из Западной Фландрии — бельгийской провинции, где расположен Брюгге. Обыски проводила федеральная полиция Бельгии.

Портал Euroactiv со ссылкой на очевидцев сообщает, что около десяти сотрудников в штатском вошли в штаб-квартиру Европейской службы внешнеполитической деятельности в 7:30 утра во вторник. По информации портала, разбирательство касается также обстоятельств приобретения Колледжем Европы здания на улице Шпаньяардстраат для проживания в нем обучающихся дипломатов. Наличие такого «общежития» было обязательным условием участия в тендере.

Чем известна Фредерика Могерини

Фредерика Могерини — итальянский и европейский политик. Родилась в Риме в 1973 году. С февраля 2014 года была министром иностранных дел Италии. С 1 ноября 2014 года по 30 ноября 2019 года — верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

В 2014 году активно участвовала в попытках урегулирования конфликта между Россией и Украиной, начавшегося после киевского «майдана», свержения президента Виктора Януковича и дальнейшего вхождения Крыма в состав РФ. Не раз приезжала для переговоров в Киев и Москву.

По окончании мандата главы Евродипломатии в 2020 году была назначена директором Колледжа Европы в Брюгге.