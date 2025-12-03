«Пошла вразнос»: Медведев прокомментировал задержание Могерини

Экс-глава евродипломатии и ректор Колледжа Европы в Брюгге Федерика Могерини, видимо, получала мало денег на своем посту, раз решила «на пенсии пойти вразнос». Такое мнение выразил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя задержание экс-дипломата в своем Telegram-канале.

Говоря о Могерини, он вспомнил фильм «Залечь на дно в Брюгге». По мнению Медведева, Могерини сделала именно это, став после завершения карьеры ректором Колледжа Европы в этом городе.

«Любопытно тут именно то, что дама, занимавшая такой пост, пошла на пенсии вразнос. Видимо, мало было денег в должности министра иностранных дел объединенной Европы», — написал Медведев.

При этом он добавил, что на посту главы евродипломатии Могерини вела себя «поприличнее», чем две нынешние «мерзкие ворюги-русофобки» Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас. По его словам, глава Еврокомиссии и нынешняя глава евродипломатии пенсии ждать не стали: одна «украла безумное количество денег» на вакцинах в период пандемии коронавируса, а «муженек второй нажился на контрактах с Россией».

2 декабря бельгийская газета Le Soir со ссылкой на источники сообщила о задержании Фредерики Могерини по подозрению в мошенничестве и недобросовестной конкуренции. Ей предъявлены обвинения в нецелевом расходовании средств Евросоюза. Вместе с бывшей главой евродипломатии задержали еще двух человек, один из них — бывший генсек Европейской службы внешних связей, итальянский дипломат Стефано Саннино. Имя третьего подозреваемого не называется, сообщается лишь то, что это менеджер Колледжа Европы, то есть подчиненный Могерини.

Утром 3 декабря итальянское агентство AGI со ссылкой на источники сообщило, что всех трех подозреваемых, в том числе Могерини, освободили ночью.

Ранее сообщалось, что дипломаты Евросоюза были шокированы задержанием Могерини.