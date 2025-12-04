Польша потратила более $200 млн на лечение украинцев

В 2024 году Польша потратила более $200 млн на медицинское обслуживание украинцев

Более $200 млн Польша потратила на медицинское обслуживание украинских беженцев в 2024 году. Об этом сообщает польское министерство внутренних дел.

«В Польше в 2024 году расходы на медобслуживание граждан Украины составили 747 миллионов злотых (около $206 млн). Этой помощью воспользовались более 523 тыс. человек», — говорится в сообщении.

В сентябре этого года польский парламент принял закон, лишающий социальных пособий неработающих украинцев. В ноябре же президент страны Кароль Навроцкий заявил, что к украинским беженцам стоит относиться также, как и к представителям других национальностей.

Недавно Навроцкий во время посещения логистического хаба Жешув напомнил, что оборона Украины в конфликте с Россией до сих пор возможна благодаря усилиям Варшавы.

В свою очередь представитель канцелярии польского президента Марчин Пшидач призвал Владимира Зеленского определиться, хочет ли он дружбы и хороших отношений с Польшей, ведь Киев «находится в трудном положении» и ей нужны союзники.

Ранее в Польше потребовали от Украины объяснений по коррупционному скандалу.