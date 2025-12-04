Орешкин сообщил о желании России покупать больше товаров в Индии

Россия хотела бы в несколько раз увеличить закупки товаров и услуг из Индии. Об этом в ходе бизнес-форума, организованного Росконгрессом и Федерацией индийских торгово-промышленных палат (FICCI), заявил замглавы администрации президента (АП) Максим Орешкин, передает ТАСС.

«А именно — мы приехали за индийскими товарами и услугами. Хотим кратно нарастить их закупки», — заявил он.

По словам Орешкина, данное желание — не сиюминутная история, а «стратегический выбор», потому что Индия является одним из ключевых драйверов мировой экономики и лидером роста на ближайшие десятилетия из-за благоприятной демографической ситуации.

Политик отметил, что российскую сторону интересуют шесть направлений, одним из которых являются трудовые ресурсы, то есть мигранты. Помимо этого, в перечень вошли товары общественного потребления, продукты питания и сельхозпродукция, а также медицинские препараты и комплектующие для промышленности, телекоммуникационное оборудование и услуги IT-сектора.

Представитель АП подчеркнул, что горизонтальных связей между представителями бизнеса двух стран мало для выстраивания прочных каналов поставок продукции.

Он заверил, что РФ готова обеспечить условия благоприятного вхождения Индии на российский рынок и может проявить содействие в виде формирования нужных инструментов.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что свыше 90% взаимных расчетов РФ и Индии осуществляются в нацвалютах.

Ранее российские таможенники пресекли контрабанду драгоценных камней из Индии.