Российские таможенники пресекли контрабанду драгоценных камней из Индии

Таможенники поймали 38-летнего жителя Ростова-на-Дону на контрабанде драгоценных камней. Об этом сообщает ФТС России.

Инцидент произошел при досмотре международных почтовых отправлений. Сотрудники Южной оперативной и Центральной почтовой таможен задержали 16 посылок из Индии, адресованных директору ювелирной компании в Ростове-на-Дону. В них были обнаружены незадекларированные драгоценные камни общим весом 2125 карат и стоимостью 3,4 млн рублей. Отправитель заявил, что товары предназначены для личного пользования.

Экспертиза установила, что среди камней находятся сапфиры, рубины, опалы, лунные камни, розовые кварцы, гранаты и голубые апатиты. В отношении получателя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ — контрабанда стратегически важных ресурсов. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

Ранее мужчина привез из Вьетнама голову крокодила и попался российским таможенникам.