Турция и США находятся в постоянном контакте по плану Трампа

РИА: Турция находится в активном контакте с США по мирному плану Трампа
Alberto Pezzali/AP

Турция находится в постоянном контакте с США по мирному плану президента Дональда Трампа. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на турецкий дипломатический источник.

«Находимся в регулярном, активном контакте с американской стороной по известной инициативе президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине», — сказал источник агентства, отметив, что с турецкой стороны была выражена поддержка инициативе на высшем уровне.

Турция готова оказать любое содействие для того, чтобы добиться устойчивого прекращения огня между Россией и Украиной, добавил он.

30 ноября турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан заявил, что соглашение по Украине могло бы обеспечить мир в регионе на следующие 50-70 лет.

4 декабря президент России Владимир Путин заявил, что представители Соединенных Штатов в данный момент занимаются челночной дипломатией, проводя контакты с РФ, Украиной и Европой.

Ранее финский президент заявил, что условия мира на Украине многим будет трудно пережить.

Переговоры о мире на Украине
