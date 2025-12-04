Путин рассказал о дипломатии США по украинскому урегулированию

Представители Соединенных Штатов в данный момент занимаются челночной дипломатией, проводя контакты с РФ, Украиной и Европой. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью каналу India Today.

«Поговорили с представителем Украины, потом поговорили с европейцами, потом приехали к нам, потом у них опять встреча с украинцами и европейцами», — пояснил глава российского государства.

В ночь на 3 декабря в Кремле завершились переговоры главы государства со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Стороны не смогли найти компромисс по американскому мирному плану. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что главным камнем преткновения остается территориальный вопрос, хотя часть американских предложений выглядит «более-менее приемлемой».

Представители США и РФ договорились не раскрывать деталей беседы. Во встрече также участвовал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, он назвал переговоры продуктивными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин высказался о поиске консенсуса Трампом в конфликте на Украине.