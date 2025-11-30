В МИД Турции рассказали, на сколько лет соглашение по Украине могло бы обеспечить мир

Фидан: соглашение по Украине могло бы обеспечить мир на 50-70 лет

Россия и Украина «более чем когда-либо» готовы к достижению мирного соглашения об урегулировании конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью Welt am Sonntag.

По его мнению, соглашение по Украине могло бы обеспечить мир в регионе на следующие 50-70 лет, а, возможно, даже дольше.

Фидан считает, что после четырех лет конфликта на истощение сейчас стороны более чем когда-либо готовы заключить мир. По его словам, Россия и Украина увидели масштаб человеческих страданий и разрушений, а также осознали пределы своих возможностей.

Министр добавил, что обсуждение мирного плана важно также для создания прочной стабильности для всей Европы.

Накануне украинская делегация под руководством секретаря Совета нацбезопасности и обороны Рустема Умерова отправилась в США для участия в переговорах по мирному урегулированию. Состав делегации был изменен после отставки главы офиса президента республики Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала. По данным CNN, администрация американского лидера Дональда Трампа может оказать давление на Киев с целью подписания соглашения, а некоторые положения плана могут оказаться декларативными. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский рассказал о конкретизации шагов для завершения конфликта с Россией.