В МИД России высказались о назначении Умерова главой делегации Украины

Захарова: для России важен не переговорщик от Киева, а содержательный диалог
Eva Marie Uzcategui/Reuters

Личность главы украинской делегации на переговорах по урегулированию конфликта не так важна, как факт содержательного диалога, при котором первопричины кризиса были бы устранены. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

В ходе брифинга журналист задал ей вопрос о том, как личность нового главы делегации от Киева — секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустема Умерова — может повлиять на переговорный процесс.

«Для нас важна в общем-то не фигура того или иного представителя киевского режима или Украины, нам важен содержательный разговор, нацеленный на устранение первопричин конфликта», — сказала дипломат.

29 ноября президент Украины Владимир Зеленский назначил Умерова главой делегации на переговорах по украинскому урегулированию вместо главы офиса президента Андрея Ермака. В тот же день во Флориде состоялись переговоры между представителями Киева и Вашингтона. Представитель Украины по итогам встречи назвал ее успешной.

Ранее на Украине раскритиковали назначение Умерова главой делегации на переговорах с США.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
