Россия готова оказать содействие в организации полетов авиакомпаний из Индии

МЭР может помочь в получении разрешений на полеты в РФ для авиакомпаний Индии

Минэкономразвития России готово оказать содействие в получении разрешений на полеты в РФ для авиакомпаний. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников в ходе Российско-индийского бизнес-форума, его слова приводит ТАСС.

«Готовы оказать содействие в получении разрешений на полеты в РФ для индийских перевозчиков», — отметил он.

Министр указал, что в данный момент Россию и Индию связывают 15 рейсов в неделю, которые выполняет российская авиакомпания. Например, между Россией и Китаем 221 рейс в неделю, с Объединенными Арабскими Эмиратами в зимний период — 369. Рейсы в Россию осуществляют 12 иностранных авиакомпаний.

4 декабря президент России заявил, что у РФ и Индии есть масштабный план сотрудничества на будущее, в том числе в технологической, космической сферах, а также в ядерной энергетике.

До этого помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что в ходе визита Путина в Индию стороны планируют подписать 10 межправительственных документов и более 15 коммерческих соглашений.

Ранее в МИД Индии рассказали об ожиданиях от визита Путина.