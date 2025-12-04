Врач: Уиткофф неслучайно выглядел неопрятно на встрече с украинской делегацией

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф на встрече с украинской делегацией в Майами неслучайно выглядел неопрятно. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказала врач-психиатр Мария Касперович. Внешний вид политика, по ее словам, точно не указывал на плохое самочувствие или нехватку времени.

Специалист подчеркнула, что внешность на официальных встречах всегда бессознательно сигнализирует о внутреннем отношении.

«Когда мы идем, предположим, на рынок, то мы не стараемся. Мы надеваем спортивный костюм и идем по своим каким-то домашним делам. И нам все равно, что о нас подумают. А если мы идем на праздник или к человеку, которого мы уважаем, то мы будем стараться хорошо выглядеть. По крайней мере, опрятно», — отметила Касперович.

Образ Уиткоффа на встрече с украинской переговорной группой — это тонкий ход, указывающий на пренебрежение к оппоненту, уверена психиатр.

Как отмечал журналист британского издания Financial Times Стивен Миллер, Уиткофф на переговорах с украинской делегацией выглядел «небрито и неряшливо». Кроме того, он избегал зрительного контакта и не улыбался другой стороне. При этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным политик был чисто выбритым, улыбающимся и внимательным.

Переговоры Уиткоффа с Путиным завершились в ночь на среду. До этого в США состоялась встреча спецпредставителя главы Белого дома с украинской делегацией.

