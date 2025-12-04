На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач: Уиткофф неслучайно выглядел неопрятно на встрече с украинской делегацией

Врач Касперович: неопрятным видом Уиткофф показал свое отношение к Украине
true
true
true
close
Eva Marie Uzcategui/Reuters

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф на встрече с украинской делегацией в Майами неслучайно выглядел неопрятно. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказала врач-психиатр Мария Касперович. Внешний вид политика, по ее словам, точно не указывал на плохое самочувствие или нехватку времени.

Специалист подчеркнула, что внешность на официальных встречах всегда бессознательно сигнализирует о внутреннем отношении.

«Когда мы идем, предположим, на рынок, то мы не стараемся. Мы надеваем спортивный костюм и идем по своим каким-то домашним делам. И нам все равно, что о нас подумают. А если мы идем на праздник или к человеку, которого мы уважаем, то мы будем стараться хорошо выглядеть. По крайней мере, опрятно», — отметила Касперович.

Образ Уиткоффа на встрече с украинской переговорной группой — это тонкий ход, указывающий на пренебрежение к оппоненту, уверена психиатр.

Как отмечал журналист британского издания Financial Times Стивен Миллер, Уиткофф на переговорах с украинской делегацией выглядел «небрито и неряшливо». Кроме того, он избегал зрительного контакта и не улыбался другой стороне. При этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным политик был чисто выбритым, улыбающимся и внимательным.

Переговоры Уиткоффа с Путиным завершились в ночь на среду. До этого в США состоялась встреча спецпредставителя главы Белого дома с украинской делегацией.

Ранее эксперт раскрыл центральную тему переговоров России и США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами