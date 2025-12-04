На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт раскрыл центральную тему переговоров России и США

Политолог Котов: центральной темой переговоров РФ и США стало партнерство
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Переговоры между российской и американской сторонами, прошедшие в Москве, были направлены, в первую очередь, на поддержание дипломатических контактов между РФ и США, а центральной темой стало сотрудничество между странами. Такое мнение в интервью РИАМО высказал политолог, член Экспертного клуба «Дигория», член Общественной палаты Московской области Кирилл Котов.

Обсуждение урегулирования конфликта на Украине носило скорее калибровочный характер, считает эксперт.

«Кроме того, американцы передали президенту Владимиру Путину четыре новых документа, касающихся урегулирования. Можно сделать вывод, что мирный процесс движется вперед, но без популистских лозунгов и резких поворотов, так как РФ и США предпочитают сначала обсудить, а затем закрепить все возможные договоренности», — сказал Котов.

В ночь на среду в Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником главы Белого дома Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Стороны не смогли найти компромисс по мирному плану США. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что главным камнем преткновения остается территориальный вопрос, хотя часть американских предложений выглядит «более-менее приемлемой».

Представители США и РФ договорились не раскрывать деталей беседы. Во встрече также участвовал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, он назвал переговоры продуктивными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин рассказал о предложениях Уиткоффа и Кушнера по Украине.

