«Демонстрирует отношение»: психиатр о внешнем виде Уиткоффа на переговорах с РФ и Украиной

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф весьма любопытно демонстрирует отношение к людям — своим внешним видом. На это в беседе с Tsargrad.tv обратил внимание врач-психиатр Александр Кичаев, сравнивая образ политика на переговорах с Россией и Украиной.

«Он себя всегда позиционирует в контактах именно таким безукоризненным. Он выбрит, вымыт, выглажен и так далее. А если он не воспринимает собеседника как некую значимую единицу в контакте, то он может себе позволить, скажем так, ему продемонстрировать свое пренебрежение именно внешним видом. То есть для него внешний вид – это такой месседж: я тебя уважаю или я тебя не уважаю», — пояснил специалист.

Переговоры Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным завершились в ночь на среду. До этого в Майами состоялась встреча спецпредставителя главы Белого дома с украинской делегацией.

Как отмечал журналист британского издания Financial Times Стивен Миллер, Уиткофф на переговорах с украинской делегацией выглядел «небрито и неряшливо». Кроме того, он избегал зрительного контакта и не улыбался другой стороне. При этом на встрече с Путиным Уиткофф был чисто выбритым, улыбающимся и внимательным.

Ранее в США заявили, что Трамп восхищается Путиным.