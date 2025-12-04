На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Демонстрирует отношение»: психиатр о внешнем виде Уиткоффа на переговорах с РФ и Украиной

Врач Кичаев: Уиткофф своим внешним видом показывает отношение к собеседнику
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф весьма любопытно демонстрирует отношение к людям — своим внешним видом. На это в беседе с Tsargrad.tv обратил внимание врач-психиатр Александр Кичаев, сравнивая образ политика на переговорах с Россией и Украиной.

«Он себя всегда позиционирует в контактах именно таким безукоризненным. Он выбрит, вымыт, выглажен и так далее. А если он не воспринимает собеседника как некую значимую единицу в контакте, то он может себе позволить, скажем так, ему продемонстрировать свое пренебрежение именно внешним видом. То есть для него внешний вид – это такой месседж: я тебя уважаю или я тебя не уважаю», — пояснил специалист.

Переговоры Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным завершились в ночь на среду. До этого в Майами состоялась встреча спецпредставителя главы Белого дома с украинской делегацией.

Как отмечал журналист британского издания Financial Times Стивен Миллер, Уиткофф на переговорах с украинской делегацией выглядел «небрито и неряшливо». Кроме того, он избегал зрительного контакта и не улыбался другой стороне. При этом на встрече с Путиным Уиткофф был чисто выбритым, улыбающимся и внимательным.

Ранее в США заявили, что Трамп восхищается Путиным.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами