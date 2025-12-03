В США заявили, что Трамп восхищается Путиным

Президент США Дональд Трамп относится к российскому лидеру Владимиру Путину с симпатией или даже с восхищением на фоне продолжающихся переговоров по решению ситуации на Украине. Об этом сообщает CNN.

«Пришел черед второго президентского срока Трампа и его шаткой симпатии (или восхищения) к Путину, а также стремления к миру почти любой ценой», — говорится в сообщении телеканала.

По оценке CNN, заявления Трампа о том, что украинский конфликт – это «не его война», а также о том, что США не намерены тратить денежные средства на помощь Киеву, говорят о «слабости и безразличии со стороны крупнейшей военной державы мира».

2 декабря в Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером. Стороны не смогли найти компромисс по американскому мирному плану. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что главным камнем преткновения остается территориальный вопрос. Во встрече также участвовал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, он назвал переговоры продуктивными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

За несколько дней до встречи с российским лидером американская делегация провела переговоры с украинскими чиновниками во Флориде, где обсуждались детали нового мирного плана. О чем будут говорить американцы с российским лидером и чего ожидают от встречи в Москве — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ сообщили, что Путин послал Западу сигнал перед переговорами с Уиткоффом по Украине.