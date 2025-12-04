На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Совфеде призвали не допустить войны с Европой

Косачев: нельзя допустить новой войны, о которой говорят европейцы
Алексей Филиппов/РИА Новости

Нельзя допустить, чтобы безответственные заявления европейских политиков о возможности новой войны стали самосбывающимися пророчествами. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, пишет РИА Новости.

«Великая Отечественная война – это не только память, но и важнейший урок. Долгое время после нее люди говорили о послевоенном времени, но наши дни стали называть предвоенными. И крайне тревожно, что многие политики именно в Европе, которая стала источником уже двух мировых войн, стали считать новую войну чуть ли не неизбежной», — сказал он на международной конференции «Великая Отечественная война в коллективной памяти народов Содружества: к 80-летию Победы».

По мнению Косачева, стоит учиться на уроках прошлого, а не расплачиваться за невыученные.

2 декабря президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!», заявил, что РФ не хочет войны с Европой, однако, если там вдруг захотят начать войну, то Москва «готова прямо сейчас».

По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, некоторые из европейских стран действительно готовятся к войне с Россией и не позволяют украинским властям достичь мирного соглашения.

Ранее Путин назвал бойцов СВО примером реальных героев.

