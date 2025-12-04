На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россия назвала главные условия мирного плана по Украине

NBC News: Россия выдвинула США три главных требования по Украине
true
true
true
close
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Россия не пойдет на уступки по трем пунктам мирного плана президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

Утверждается, что Москва выдвинула Вашингтону три главных условия в вопросе урегулирования конфликта: вывод украинской армии из Донбасса, ограничение численности Вооруженных сил Украины, признание новых регионов России со стороны США и Европы.

В то же время уточняется, что Россия готова проявить гибкость в других вопросах, которые являются второстепенными.

2 декабря в Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина с спецпосланниками президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Стороны не смогли найти компромисс по американскому мирному плану. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что главным камнем преткновения остается территориальный вопрос. Во встрече также участвовал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, он назвал переговоры продуктивными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

За несколько дней до встречи с российским лидером американская делегация провела переговоры с украинскими чиновниками во Флориде, где обсуждались детали нового мирного плана.

Ранее Трамп подвел итог встрече Уиткоффа с Путиным в Москве.

