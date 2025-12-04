На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин объяснил, почему его встреча с Уиткоффом продлилась почти пять часов

Путин: на встрече с Уиткоффом обсуждался каждый пункт мирного плана по Украине
true
true
true
close
Sputnik/Alexander Kazakov/Reuters

Встреча президента РФ Владимира Путина со специальным посланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером в Кремле продлилась долго, так как сторонам пришлось обсудить каждый пункт предложенного США мирного плана. Об этом в ходе интервью для телеканала India Today рассказал сам Путин.

Журналисты поинтересовались у него, как прошли недавние переговоры с представителями Вашингтона.

«Об этом сейчас рано говорить, я не думаю, что сейчас будет интересно. Но эта встреча была необходима», — сказал глава государства.

Путин, Уиткофф и Кушнер провели переговоры 2 декабря в Кремле. Встреча продлилась около пяти часов, однако стороны не смогли найти компромисс по американскому мирному плану. Как заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, основным камнем преткновения остается территориальный вопрос, хотя часть предложений США выглядит «более-менее приемлемой». При этом Москва и Вашингтон договорились пока не раскрывать деталей беседы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее журналисты сообщили, что Москва выдвинула Вашингтону три главных условия в вопросе урегулирования украинского конфликта.

