NYT: число переговоров США по Украине сейчас достигло максимума за три года

Число переговоров Соединенных Штатов по урегулированию украинского конфликта в данный момент достигло максимума за последние три года. Об этом сообщает The New York Times (NYT), ссылаясь на источники.

«Официальные лица из США утверждают, что во время их попыток изложить предложения на бумаге и представить их [президенту России Владимиру] Путину и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому за последние несколько недель было проведено больше переговоров, чем за последние три года», — отмечается в статье.

Издание подчеркивает, что хотя многие наблюдатели ожидали, что глава Белого дома Дональд Трамп потеряет интерес к попыткам урегулирования, в последние недели он только удвоил свои усилия. По-видимому, считает газета, Трамп убежден в том, что изнурительные неудачи Украины и растущие издержки РФ от затяжного конфликта подтолкнут обе стороны к соглашению.

Накануне Трамп заявил, что США больше не тратят деньги на помощь Украине.

Ранее Госдеп переименовал Институт мира США в честь «величайшего переговорщика» Трампа.