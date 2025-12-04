На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Институт мира США переименовали в честь Трампа

Госдеп переименовал Институт мира США в честь «величайшего переговорщика» Трампа
true
true
true
close
Anna Moneymaker/Getty Images

Государственный департамент США переименовал расположенный в Вашингтоне Институт мира США (USIP) в честь американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в соцсети X.

«Госдеп переименовал бывший Институт мира, чтобы отразить имя величайшего переговорщика в истории нашей страны. Добро пожаловать в Институт мира имени Дональда Трампа», — говорится в заявлении.

Пресс-служба также прикрепила к публикации фотографию здания института, на котором впервые появилась надпись с именем главы Белого дома.

По данным телеканала CNN, в начале текущего года администрация Трампа фактически закрыла институт из бюджетных соображений. Учреждение было создано американским конгрессом в 1984 году с целью разрешения международных конфликтов.

23 июля члены палаты представителей конгресса США от Республиканской партии предложили переименовать часть Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне в честь первой леди Мелании Трамп.

Ранее в украинском Чернигове переименовали сквер в честь Трампа.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами