Институт мира США переименовали в честь Трампа

Госдеп переименовал Институт мира США в честь «величайшего переговорщика» Трампа

Государственный департамент США переименовал расположенный в Вашингтоне Институт мира США (USIP) в честь американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в соцсети X.

«Госдеп переименовал бывший Институт мира, чтобы отразить имя величайшего переговорщика в истории нашей страны. Добро пожаловать в Институт мира имени Дональда Трампа», — говорится в заявлении.

Пресс-служба также прикрепила к публикации фотографию здания института, на котором впервые появилась надпись с именем главы Белого дома.

По данным телеканала CNN, в начале текущего года администрация Трампа фактически закрыла институт из бюджетных соображений. Учреждение было создано американским конгрессом в 1984 году с целью разрешения международных конфликтов.

23 июля члены палаты представителей конгресса США от Республиканской партии предложили переименовать часть Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне в честь первой леди Мелании Трамп.

Ранее в украинском Чернигове переименовали сквер в честь Трампа.