В Госдуме объяснили отсутствие деталей после переговоров России и США

Депутат Чепа: детали переговоров России и США хранят в тайне от противников

Переговоры России и США прошли в конфиденциальном формате без обнародования деталей, чтобы не дать противникам возможности создавать инфошум и давление. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с NEWS.ru.

По его словам, разговор в Москве касался «очень конкретных тем». В частности, понимания, как действовать в обстановке, когда есть силы, «не воспринимающие конструктивные предложения».

«Поэтому все делается в такой конфиденциальной форме, чтобы не дать возможности противникам перелопачивать все эти моменты, создавать вокруг лишний шум и оказывать давление на определенные стороны. Каждые переговоры, каждая встреча — это уже компромисс, по-другому быть не может», — высказался Чепа.

Накануне поздно ночью в Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером. Стороны не смогли найти компромисс по американскому мирному плану. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что главным камнем преткновения остается территориальный вопрос, хотя часть американских предложений выглядит «более-менее приемлемой».

Представители США и РФ договорились не раскрывать деталей беседы. Во встрече также участвовал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, он назвал переговоры продуктивными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее журналист обратил внимание на разницу во внешнем виде Уиткоффа на встрече с РФ и Украиной.