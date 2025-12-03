На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Президент Финляндии призвал не ждать абсолютно «справедливого» мира на Украине

Президент Финляндии Стубб: нужно готовиться к миру на Украине
IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

Президент Финляндии Александр Стубб в интервью телеканалу MTV Uutiset призвал готовиться к наступлению мира на Украине.

«Реальность такова, что и нам, финнам, нужно подготовиться к моменту, когда будет достигнут мир, и что все условия для справедливого мира, о которых мы так много говорили за последние четыре года, вряд ли будут выполнены», — подчеркнул Стубб.

Финский лидер уточнил, что мир может быть «либо хорошим, либо плохим, либо каким-то компромиссом». По словам Стубба, в настоящее время Европа работает над тем, чтобы в мирном процессе «были сохранены суверенитет и территориальная целостность Украины».

2 декабря в Кремле прошли переговоры президента России Владимира Путина с спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом и зятем главы США Джаредом Кушнером. Стороны не достигли соглашения по американскому мирному плану. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что основной барьер — территориальный вопрос. В встрече также участвовал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, который назвал переговоры продуктивными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Стубб заявил о «последнем шансе» Запада.

Новости Украины
