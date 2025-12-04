Сенаторы разработали резолюцию о военных полномочиях Трампа в Венесуэле

В сенат США внесена резолюция, которая запрещает президенту Дональду Трампу использовать войска для боевых действий в Венесуэле без одобрения конгресса. Об этом сообщается на сайте сенатора-демократа от Виргинии Тима Кейна.

В группу сенаторов-составителей резолюции, кроме Кейна, входят республиканец от Кентукки Рэнд Пол, лидер сенатского меньшинства и демократ от Нью-Йорка Чак Шумер, демократ от Калифорнии Адам Шифф.

Через 10 дней резолюция может быть вынесена на голосование. В ней подчеркивается, что в США лишь конгресс обладает полномочиями объявлять войну

4 декабря президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что действия Вашингтона против руководства Венесуэлы выходят за рамки кампании давления.

Несколько дней назад Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и вокруг нее для авиакомпаний, наркоторговцев и торговцев людьми. Заявление прозвучало на фоне наращивания американской военной группировки в Карибском бассейне.

Ранее на Западе рассказали, как Венесуэла может ответить на вторжение США.