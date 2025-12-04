Трамп оценил политику США против Венесуэлы

Трамп: действия США против руководства Венесуэлы выходят за рамки кампании давления

Действия США против руководства Венесуэлы выходят за рамки кампании давления. Об этом журналистам рассказал президент США Дональд Трамп, трансляцию вел YouTube-канал Белого дома.

«Это не кампания давления, это что-то гораздо большее», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Несколько дней назад Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и вокруг нее для авиакомпаний, наркоторговцев и торговцев людьми. Заявление прозвучало на фоне наращивания американской военной группировки в Карибском бассейне.

Газета The Washington Post сообщила, что американские военные самолеты постоянно ведут патрулирования районов вокруг Венесуэлы. Американские СМИ неоднократно заявляли, что Соединенные Штаты могут атаковать уже совсем скоро. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

