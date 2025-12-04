Трамп оценил политику США против Венесуэлы

Действия США против руководства Венесуэлы выходят за рамки кампании давления. Об этом журналистам рассказал президент США Дональд Трамп, трансляцию вел YouTube-канал Белого дома.
«Это не кампания давления, это что-то гораздо большее», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Несколько дней назад Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и вокруг нее для авиакомпаний, наркоторговцев и торговцев людьми. Заявление прозвучало на фоне наращивания американской военной группировки в Карибском бассейне.
Газета The Washington Post сообщила, что американские военные самолеты постоянно ведут патрулирования районов вокруг Венесуэлы. Американские СМИ неоднократно заявляли, что Соединенные Штаты могут атаковать уже совсем скоро. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».
