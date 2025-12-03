На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Израиле рассказали об итогах переговоров с Ливаном

Канцелярия Нетаньяху: встреча с представителями Ливана прошла в хорошей атмосфере
true
true
true
close
Global Look Press

Атмосфера на встрече представителей Израиля и Ливана была «хорошей». Об этом сообщила канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, передает издание Times of Israel.

«Было решено сформулировать идеи для развития возможного экономического сотрудничества между Израилем и Ливаном», — говорится в заявлении.

По данным канцелярии Нетаньяху, Израиль пояснил, что разоружение шиитского движения «Хезболла» является обязательным для урегулирования конфликта.

В ночь на 19 ноября израильские военные ударили по радикалам, действовавшим на территории тренировочного лагеря палестинского движения ХАМАС в районе Айн-эль-Хильве на юге Ливана. В армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подчеркнули, что перед нанесением удара были предприняты меры для минимизации ущерба гражданскому населению.

23 ноября в пресс-службе ЦАХАЛ заявили о нанесении авиационного удара по объекту в столице Ливана Бейруте. По данным офиса Нетаньяху, атака была направлена на центр Бейрута и предназначалась против «начальника штаба «Хезболлы», ответственного за наращивание и модернизацию вооружения террористической организации».

Ранее посол России заявил о взрывоопасной обстановке в Ливане.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами