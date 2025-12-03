В Израиле рассказали об итогах переговоров с Ливаном

Атмосфера на встрече представителей Израиля и Ливана была «хорошей». Об этом сообщила канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, передает издание Times of Israel.

«Было решено сформулировать идеи для развития возможного экономического сотрудничества между Израилем и Ливаном», — говорится в заявлении.

По данным канцелярии Нетаньяху, Израиль пояснил, что разоружение шиитского движения «Хезболла» является обязательным для урегулирования конфликта.

В ночь на 19 ноября израильские военные ударили по радикалам, действовавшим на территории тренировочного лагеря палестинского движения ХАМАС в районе Айн-эль-Хильве на юге Ливана. В армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подчеркнули, что перед нанесением удара были предприняты меры для минимизации ущерба гражданскому населению.

23 ноября в пресс-службе ЦАХАЛ заявили о нанесении авиационного удара по объекту в столице Ливана Бейруте. По данным офиса Нетаньяху, атака была направлена на центр Бейрута и предназначалась против «начальника штаба «Хезболлы», ответственного за наращивание и модернизацию вооружения террористической организации».

Ранее посол России заявил о взрывоопасной обстановке в Ливане.