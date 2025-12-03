На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно об отставке высокопоставленного чиновника ЕС

Высокопоставленный чиновник ЕС Саннино подал в отставку из-за дела о коррупции
Thierry Monasse/Getty Images

Высокопоставленный чиновник внешнеполитической службы Евросоюза Стефано Саннино, который подозревается в коррупции, подал в отставку. Об этом сообщает издание Euractiv, ссылаясь на письмо функционера.

«Стефано Саннино объявил о досрочной отставке с должности генерального директора по Ближнему Востоку, Северной Африке и странам Персидского залива в связи с участием в продолжающемся расследовании предполагаемого нецелевого использования средств ЕС», — говорится в публикации.

Как отмечает Euractiv, Саннино подтвердил, что его допросили о событиях периода, когда он занимал пост генерального секретаря Европейской службы внешних связей.

2 декабря в Бельгии задержали экс-главу евродипломатии Федерику Могерини по делу о мошенничестве, связанном с программой обучения дипломатов в Колледже Европы, который она ныне возглавляет. Кроме нее были задержаны еще двое, в том числе Саннино. Следствие подозревает Могерини в коррупции, конфликте интересов и нарушении профессиональной тайны. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В ночь на 3 декабря, как сообщило итальянское агентство AGI, всех троих подозреваемых по этому делу освободили.

Ранее в Кремле прокомментировали коррупционный скандал в Европе.

