Подозреваемую в коррупции экс-главу дипслужбы ЕС Могерини освободили

AGI: экс-главу дипслужбы ЕС Могерини освободили после задержания
Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Бывший верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности и ректор Колледжа Европы Федерика Могерини, которую ранее задержала бельгийская полиция по подозрению в мошенничестве, была освобождена в ночь на 3 декабря. Об этом сообщило итальянское агентство AGI со ссылкой на источники.

Отмечается, что экс-дипломат была освобождена около часа ночи.

Вместе с Могерини были освобождены экс-генсек евродипслужбы Стефано Саннино, а также Чезаре Дзегретти — третий подозреваемый в рамках расследования дела о коррупции в дипслужбе ЕС.

Экс-глава евродипломатии Федерика Могерини была задержана в Бельгии 2 декабря по делу о мошенничестве, связанном с программой обучения дипломатов в Колледже Европы, который она ныне возглавляет. Кроме нее были задержаны еще двое, в том числе Саннино. Следствие подозревает Могерини в коррупции, конфликте интересов и нарушении профессиональной тайны. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что дипломаты Евросоюза были шокированы задержанием Могерини.

