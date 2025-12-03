О коррупционных наклонностях Украины хорошо известно, однако скандал вокруг Евросоюза — внутреннее дело объединения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга, отвечая на вопрос журналиста о том, может ли ЕС постигнуть «та же учесть», что и Киев в вопросе коррупции.

«Коррупция в Киеве и наклонности киевского режима хорошо известны. Что касается скандалов в ЕС — внутреннее дело ЕС. Коррупция повсеместна», — заявил Песков.

По его словам, различные страны с разной эффективностью ведут борьбу с этим злом. Он подчеркнул, что такие работы проводятся в России на регулярной основе.

2 декабря в Бельгии задержали экс-главу евродипломатии Федерику Могерини по делу о мошенничестве, связанном с программой обучения дипломатов в Колледже Европы, который она ныне возглавляет. Кроме нее были задержаны еще двое, в том числе экс-генсек Европейской службы внешних связей Стефано Саннино. Следствие подозревает Могерини в коррупции, конфликте интересов и нарушении профессиональной тайны.

Ранее прокуратура подтвердила обыски в штаб-квартире дипслужбы ЕС.