Уиткофф и Кушнер проинформировали Украину о переговорах в Москве

Reuters: Уиткофф и Кушнер сообщили Киеву об итогах переговоров с Путиным

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер проинформировали Киев о своих переговорах в Москве. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Белый дом.

«США и Россия провели обстоятельную и продуктивную встречу. Спецпосланник Уиткофф и господин Кушнер проинформировали о ней президента, а также представителей Украины», — сказал представитель администрации Трампа.

2 декабря в Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина с Уиткоффом и Кушнером. Стороны не смогли найти компромисс по американскому мирному плану. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что главным камнем преткновения остается территориальный вопрос. Во встрече также участвовал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, он назвал переговоры продуктивными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

За несколько дней до встречи с российским лидером американская делегация провела переговоры с украинскими чиновниками во Флориде, где обсуждались детали нового мирного плана.

Ранее в США заявили, что Трамп восхищается Путиным.