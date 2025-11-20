В Грузии обвинили ЕС в срыве переговоров, касающихся прав человека

МИД Грузии заявил о срыве ЕС переговоров по правам человека

Европейский союз (ЕС) сорвал переговоры с Грузией по вопросам защиты прав человека, которые должны были состояться 21 ноября в Брюсселе. Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на МИД республики.

В ведомстве подчеркнули, что грузинская сторона рассматривала встречу как возможность для диалога и готова была предоставить ЕС всеобъемлющую информацию, однако Брюссель отложил переговоры по «полностью неприемлемым и неоправданным соображениям».

«Брюссель не готов выслушать аргументированную позицию Грузии, в том числе по вопросам, которые привели к приостановке политического диалога», — заявили в МИД.

Дипломаты полагают, что срыв переговоров будет использоваться для «очередных спекуляций» против Тбилиси.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили до этого заявил, что в стране упразднят Антикоррупционное бюро, созданное по инициативе ЕС в 2022 году.

Также он прокомментировал ежегодный доклад Еврокомиссии о расширении ЕС.

По словам парламентария, Брюссель пытается подчинить Грузию политическому диктату. Он подчеркнул, что Грузия продолжит путь в Евросоюз, несмотря на нынешнее отношение Брюсселя к республике.

Ранее в Грузии назвали условия для восстановления отношений с ЕС.