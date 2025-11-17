В Грузии упразднят Антикоррупционное бюро

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что в стране упразднят Антикоррупционное бюро, созданное по инициативе ЕС в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС.

«Со 2 марта 2026 года Антикоррупционное бюро будет упразднено, его функции будут полностью переданы Службе государственного аудита», — пояснил Папуашвили.

До этого он прокомментировал ежегодный доклад Еврокомиссии о расширении ЕС.

По словам Папуашвили, Брюссель пытается подчинить Грузию политическому диктату. Он подчеркнул, что Грузия продолжит путь в Евросоюз (ЕС), несмотря на нынешнее отношение Брюсселя к республике.

Еврокомиссия в своем отчете охарактеризовала Грузию как «номинальную» страну-кандидата в Европейский союз в связи с отступлением от демократии. Также отмечается, что ЕК планирует ввести в действие новый визовый механизм для давления на Грузию, чтобы заставить республику вернуться на путь интеграции ЕС.

Ранее еврокомиссар заявил, что ЕС хочет принимать новые страны на испытательный срок.