Николасу Мадуро предложат переехать в Катар

Рубио предложил вариант релокации Мадуро в Катар на фоне давления Трампа
Maxwell Briceno/Reuters

Руководство США обсуждает сценарий, при котором президент Венесуэлы Николас Мадуро мог бы переехать в Катар в целях урегулирования кризиса в Венесуэле, пишет газета The New York Post.

По информации источников издания, госсекретарь США Марко Рубио предложил рассмотреть такой вариант для Мадуро. Катар участвует в посреднических контактах по ситуации вокруг Венесуэлы, поэтому такой сценарий выглядит «вполне реалистичным», считают некоторые представители администрации США.

Несколько дней назад канал CNN сообщал, что Мадуро заявил о готовности уйти в отставку, но не раньше, чем через 18 месяцев. Такое предложение возможного выхода из кризиса не понравилось ряду американских чиновников, и Белый дом решил добиваться безотлагательной отставки Мадуро.

До этого президент США Дональд Трамп пригрозил Мадуро силовыми мерами, если тот не уйдет в отставку. До этого Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и в ее окрестностях. Это заявление было сделано на фоне укрепления американской военной группировки в Карибском бассейне.

Ранее сенатор Маллин заявил, что после отставки Мадуро может получить убежище в России.

