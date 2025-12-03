На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Захарова нашла причину высказываний из НАТО об «упреждающих ударах» по России

Захарова: НАТО не смогла сорвать контакты по Украине и перешла к угрозам
Сергей Гунеев/РИА Новости

Североатлантическому альянсу не удалось сорвать контакты по мирному урегулирования конфликта на Украине, в связи с чем он перешел к запугиванию и угрозам. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова главы Военного комитета НАТО адмирала Джузеппе Каво Драгоне об «упреждающих ударах».

Она напомнила, что заявление прозвучало как раз на фоне активизации контактов по урегулированию конфликта Москвы и Киева. Кроме того, ранее была запущена целая волна негативных публикаций против России, указала представитель МИД РФ.

«Видимо, искомого результата не достигли, контакты продолжились, никто на это не отреагировал так, как с точки зрения провокаторов, надо было отреагировать - тогда перешли к запугиваниям, угрозам, направленным конкретно на срыв договоренностей», — сказала Захарова.

До этого Джузеппе Каво Драгоне заявил, что Североатлантический альянс изучает возможность нанесения упреждающих ударов в ответ на действия России, однако сталкивается с юридическими сложностями при реализации такого подхода.

По словам высокопоставленного военачальника, в киберпространстве НАТО традиционно действует по принципу реагирования, но теперь альянс рассматривает возможность более агрессивных превентивных мер.

Ранее депутат ответил на угрозу НАТО об «упреждающих ударах» словами Путина о неизбежной драке.

