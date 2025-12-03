На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Венгрии назвали «бездонной ямой» новые запросы Украины от НАТО

Сийярто: Украина потребовала от НАТО €160 млрд на содержание армии
true
true
true
close
Lev Radin/Global Look Press

Новые финансовые требования Украины как «бездонная яма», заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто по окончании заседания глав МИД стран НАТО в Брюсселе, передает РИА Новости.

«Сегодня украинцы выдвинули новые требования, их практически можно сравнить с бездонной ямой. Только что они говорили о том, что им необходимо €160 млрд на содержание украинской армии в следующем году», — сказал министр.

Он подчеркнул, что «киевская военная мафия не увидит ни копейки денег венгерского народа», пока у власти в Венгрии национальное правительство.

МИД Украины сообщил, что пять стран-членов НАТО подтвердили выделение Киеву $1 млрд «дополнительной поддержки» по инициативе Prioritized Ukraine Requirements List («Список приоритетных потребностей Украины»), в рамках которой Европа покупает оружие США для ВСУ.

Также генсек НАТО Марк Рютте рассказал, что члены альянса планируют в следующем году ежемесячно тратить по €1 млрд на закупку у США оружия для Украины.

Ранее стало известно, что ЕК призвала ЕС передать Киеву кредит за счет активов РФ в €165 млрд.

