Генсек НАТО раскрыл сумму расходов на покупку оружия США для Украине в 2026 году

Рютте: НАТО в 2026 году будут ежемесячно выделять €1 млрд на оружие для Украины

Страны-члены НАТО планируют в 2026 году ежемесячно тратить по €1 млрд на закупку у Соединенных Штатов оружия для Украины. Об этом заявил генеральный секретарь объединения Марк Рютте.

«Страны НАТО уже закупили по инициативе PURL оружия для Украины на 4 млрд евро, до конца года мы рассчитываем, что будет 5 млрд евро», — заявил он.

Рютте добавил, что первоочередно в поставки вошли боеприпасы для средств противовоздушной обороны (ПВО).

Генсек подчеркнул, что ему неважно, каким способом поставки будут осуществляться.

До этого министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что Норвегия выделит $500 млн на закупку американского вооружения для Украины в рамках инициативы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL, «Список приоритетных потребностей Украины»).

Инициатива по оказанию военной помощи Украине предусматривает, что Соединенные Штаты не оказывают прямую помощь украинской стороне, а поставляют оружие через европейские страны.

3 декабря американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты не могли бы вечно финансировать Украину.

Ранее в МИД Норвегии заявили, что переданная Украине помощь могла быть расхищена.