Ушаков заявил об отказе Украины от продолжения переговоров с РФ

Киев отказался продолжать стамбульские переговоры по урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, пишет РИА Новости.

«Украинцы отказались на данный момент, по крайней мере, от предложения стамбульских раундов переговоров», — сказал он.

2 декабря в Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером. Стороны не смогли найти компромисс по американскому мирному плану. Ушаков заявил, что главным камнем преткновения остается территориальный вопрос. Во встрече также участвовал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, он назвал переговоры продуктивными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

За несколько дней до встречи с российским лидером американская делегация провела переговоры с украинскими чиновниками во Флориде, где обсуждались детали нового мирного плана.

3 декабря глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев получил приглашение от американской стороны посетить США для проведения очередной встречи по мирному урегулированию конфликта.

Ранее СМИ сообщили, что Путин послал Западу сигнал перед переговорами с Уиткоффом по Украине.