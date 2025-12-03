Политолог связал задержание Могерини с нарастающими противоречиями внутри ЕС

Задержание бывшей главы евродипломатии Федерики Могерини указывает на усиливающиеся противоречия внутри Европейского союза (ЕС). Такое мнение в интервью RT высказал политолог, историк, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.

«Могерини — плоть от плоти евробюрократии, это типичный европейский чиновник, и есть подозрение, что подобное обвинение можно высказывать очень многим европейским чиновникам. Просто до поры до времени эта тема была табуирована. Сейчас она становится уже возможной», — сказал эксперт.

Очевидно, что в ЕС зарождается движение против представителей евробюрократии, добавил он.

Могерини была задержана в Бельгии 2 декабря по делу о мошенничестве, связанном с программой обучения дипломатов в Колледже Европы, который она ныне возглавляет. Кроме нее задержали еще двоих, в том числе экс-генсека евродипслужбы Стефано Саннино. Следствие подозревает Могерини в коррупции, конфликте интересов и нарушении профессиональной тайны. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

3 декабря стало известно об освобождении Могерини.

Ранее на Западе спрогнозировали обострение конфликта между Каллас и фон дер Ляйен.